Polícia Civil procura professor investigado por abusar sexualmente de crianças em projeto de futebol

(Foto: Reprodução) – A Delegacia da Polícia Civil de Comodoro procura por um professor de um projeto social da cidade que é investigado por abuso sexual contra crianças.

Ele está com a prisão preventiva decretada pela Comarca de Comodoro e está foragido.

A investigação foi instaurada após a Polícia Civil receber denúncias de duas famílias sobre abusos cometidos contra duas crianças, de 11 e 12 anos, que participavam do projeto social de futebol onde o professor atuava.

Foram realizadas escutas especializadas com os menores de 11 e 12 anos, que relataram que o professor havia praticado atos libidinosos.

Diante dos fatos e indícios de materialidade, o delegado Ricardo Sarto representou pela prisão preventiva e busca domiciliar do investigado. Porém, o professor fugiu da cidade assim que soube que havia uma investigação em andamento.

Rand Wendy Cordeiro da Silva, 31 anos, é procurado por, pelo menos, dois crimes de estupro de vulnerável. De acordo com a investigação da Delegacia de Comodoro, há suspeitas de que outras crianças e adolescentes possam ter sido vítimas dos abusos sexuais praticados pelo professor. Ele utilizaria a promessa de que o aluno atleta seria colocado em grandes clubes do País, como pretexto para iniciar os abusos. O investigado também ameaçava as vítimas, com penalidades nos treinos, caso contassem aos pais sobre os abusos.

A Delegacia de Comodoro solicita que qualquer informação que leve ao paradeiro do foragido pode ser feita pelo telefone (66) 98128-4754.

Em caso de outras possíveis vítimas de abusos do professor, a delegacia orienta que os pais procurem a Polícia Civil imediatamente a delegacia para as devidas providências.

Fonte: Policia Civil MT – MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2024/17:12:26

