Marido faz homenagem em outdoor para celebrar dois meses de união: ‘Casei com a mulher mais linda de Rolândia’

Marido fez homenagem em outdoor para celebrar dois meses de união — Foto: Arquivo pessoal

Anúncio foi colocado em avenida de grande circulação, e repercutiu na cidade do norte do Paraná. ‘Muitas pessoas julgam, mas eu amei’, contou a esposa homenageada.

Quem passou na última semana pela Avenida Getúlio Vargas em Rolândia, no norte do Paraná, foi surpreendido por uma declaração de amor. “Eu casei com a mulher mais linda de Rolândia. Eu te amo Janaína”, está estampado no outdoor.

A surpresa foi feita por Paulo Cesar Flauzino, de 40 anos, para comemoração de dois meses de casamento com Janaina Correia Flauzino, de 27.

Em entrevista ao g1, o marido apaixonado contou que queria demonstrar o quanto é feliz ao lado da mulher.

“Eu achei um ponto estratégico, onde passa bastante gente de fora. […] Então, o pessoal ia ver que em Rolândia tem um homem que realmente é apaixonado pela esposa”.

Repercussão

Desde segunda-feira (2), o casal tem recebido fotos de pessoas que viram o painel. Janaína, inclusive, só ficou sabendo do presente quando uma amiga mandou mensagem.

“Pensei ‘meu Deus, ele é doido’. […] Muitas pessoas julgam, mas eu amei”, a vendedora lembra.

Paulo e Janaína explicam que receberam mensagens parabenizando pela união, mas também comentários dizendo que o presente não era adequado. Os dois decidiram ignorar as reações negativas. De acordo com o autor da surpresa, ele acertou: “a nossa vida está sendo uma bênção”.

O casal iniciou o relacionamento há cinco meses. O lubrificador automotivo e a vendedora se conheceram por troca de mensagens. O pedido de casamento foi feito com dois meses de namoro, e a união oficializada no dia 5 de outubro.

