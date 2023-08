Marido flagrado em motel diz que não é pastor e vivia ‘casamento de aparência’

Gabriel Migueis foi flagrado em um motel com uma amante na última semana – (Foto: Divulgação)

Gabriel Migueis emitiu uma nota neste sábado (12), se pronunciando após ter sido flagrado pela própria esposa, em um motel localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. Em nota, Gabriel afirma que não é pastor e diz ainda que vivia um casamento de aparências.

De acordo com informações, o homem seria Secretario da prefeitura de um município do estado do Amazonas. Nas imagens, a esposa chega furiosa na entrada do motel, enquanto o homem aguarda a liberação para entrar no estabelecimento. Ao perceber a chegada da esposa, a amante foge a pé.

Após toda a repercussão sobre o caso, Gabriel emitiu uma nota em seu instagram se pronunciando sobre o ocorrido e disse que não era pastor e sim exercia uma liderança perante aos irmãos da igreja.

”Esclareço para todos que não sou pastor, e que estava inativo como membro da antiga igreja a qual fazia parte, da mesma forma não exercia mas o cargo de dirigente ou tinha vinculo ministerial oficial. Entretanto, exercia uma liderança perante aos irmãos que nesse momento expresso meu real pedido de perdão. Perante a igreja, hoje assino meu pedido de disciplina e qualquer consequência vinculada à correção dos meus erros”, disse em um trecho da nota afirmando que será disciplinado após cometer a traição.

Em outro trecho da nota, Gabriel afirma que já estava em crise no casamento.

”Os amigos mais próximos já sabiam que vivíamos com a crise forte, que ganhou força nos últimos dias e até mesmo houve dois pedidos de divórcio informais pela minha ex cônjugue, mas preferíamos manter a aparência para que as pessoas as quais nos cercam não fossem decepcionadas, mas enfim, há decepção bateu da pior maneira na porta dos outros”, disse em outro trecho da nota.

