Marido morre afogado ao salvar mulher que escorregou e caiu em rio enquanto tirava foto em MT

Félix Balbino Vieira, de 20 anos, morreu enquanto salvava a mulher dele, que tinha se afogado no Rio Teles Pires em Mato Grosso — Foto: Facebook/Reprodução

Marido e outros familiares fizeram ‘cordão humano’ para salvar a vítima, mas ele também se afogou e morreu. Mulher não sabia nadar e tinha escorregado no barranco do rio.

Um jovem morreu afogado na noite dessa segunda-feira (15) no Rio Teles Pires, região entre Alta Floresta e Carlinda, a 800 e 724 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Félix Balbino Vieira, de 20 anos. Ele morreu enquanto salvava a mulher dele, que tinha se afogado no rio.

De acordo com a polícia, o afogamento foi registrado na região conhecida como Estrada Linha 15, na zona rural. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do rio. A jovem teria escorregado enquanto tentava tirar uma foto no rio. Ela não sabia nadar.

O pai da vítima foi quem ligou para a polícia. Ele disse que estava com a mulher, dois filhos, duas noras e dois netos. A família passou o dia no rio pescando e tomando banho.

O acidente ocorreu quando a família já ia embora. A mulher de Félix caiu na água e ele entrou para socorrê-la.

Félix conseguiu socorrer a mulher sendo feito um cordão humano, de mãos dadas, para retirada da jovem. Ela saiu em segurança, mas ele não conseguiu sair da água. O pai e o irmão de Félix tentaram alcançá-lo, no entanto, não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado para realizar as buscas pelo corpo.

“A esposa dele estava na beira do rio, tentando fazer uma foto. Ela não sabia nadar e escorregou. Ele tentou salvar, fizeram a corrente humana. Ele não conseguiu voltar e afundou”, comentou o sargento dos bombeiros, Luis Fábio.

O corpo foi encontrado a poucos metros, ainda submerso, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Alta Floresta. O corpo deve ser liberado nesta terça-feira (16) para velório. A família mora em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

