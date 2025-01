Seduc divulga terceira lista de convocação do PSS 03/2024

Foto: Reprodução | Os candidatos convocados têm até sexta-feira, 24 de janeiro, para enviar os documentos exigidos na área de inscrição no site da Seduc, para análise prévia e pré-assinatura do contrato.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) publicou, na quarta-feira (22), a terceira lista de convocação dos professores da educação básica classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2024. Os candidatos convocados podem consultar a lista aqui.

“Estamos nos aproximando do início de mais um ano letivo. Com o início da Jornada Pedagógica, estamos convocando mais professores para fortalecer nosso quadro docente. Esta é uma notícia muito importante para preparar nossas escolas para o retorno e oferecer uma educação de qualidade a mais de 560 mil estudantes matriculados em 2025”, afirmou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Prazo para envio de documentos

Os candidatos convocados têm até sexta-feira, 24 de janeiro, para enviar os documentos exigidos na área de inscrição no site da Seduc, para análise prévia e pré-assinatura do contrato.

Documentos necessários

Os convocados devem enviar os seguintes documentos para a análise prévia:

Atestado de aptidão física e mental;

Certidão de antecedentes criminais (estadual e federal);

Comprovante de atualização cadastral do E-Social, obtido no site de consulta cadastral do INSS.

Após o envio e autorização na área do candidato, os professores deverão comparecer às localidades indicadas na lista de convocação, levando toda a documentação utilizada para pontuação no PSS 03/2024.

Documentos adicionais

Os candidatos devem apresentar também:

Diploma de graduação (incluindo histórico do curso) e, se houver, pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), caso tenha pontuado no momento da inscrição;

(incluindo histórico do curso) e, se houver, pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), caso tenha pontuado no momento da inscrição; Certificados de cursos de capacitação realizados até 5 anos antes da data do edital, registrados por instituição legalmente autorizada, com carga horária e conteúdos descritos;

realizados até 5 anos antes da data do edital, registrados por instituição legalmente autorizada, com carga horária e conteúdos descritos; Documentação que comprove experiência profissional na área ou função conforme as exigências do edital.

