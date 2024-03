Marido traído invade Big Brother e pede divórcio; veja vídeo

O ator Alejandro Estrada pediu a oportunidade à produção do Big Brother Colômbia e a ideia foi aceita | Foto: Reprodução

Alejandro Estrada pediu autorização à produção do reality e a ideia foi aceita.

Imagina se essa moda pega no Big Brother Brasil? No último domingo (10), o Big Brother Colômbia estreou o congelamento, dinâmica em que pessoas externas entram na casa e os participantes ficam parados, sem poder se mexer. O momento, no entanto, foi marcado pelo fim de um casamento.

Alejandro Estrada entrou na casa em meio ao envolvimento de sua esposa, Nataly Umaña, e Miguel Melfi, outro confinado do A Casa dos Famosos, versão internacional do BBB. Os dois dormiram juntos e se beijaram na frente das câmeras.

O ator parou em frente a Nataly, que o observava congelada, e fez um longo desabafo, que terminou com Alejandro tirando a aliança e entregando na mão da agora ex-mulher.

“Estou surpreso que tenha feito isso diante das câmeras, que tenha dito que a nossa relação estava indo mal, isso era algo que você podia ter falado antes ou depois [do programa]. Isso me leva a pensar, e digo a toda a Colômbia e aos meninos, que sempre numa relação o mais importante é a honestidade, é saber dizer as coisas a tempo”, disparou.

Chorando, mas ainda sem se mover para não ser eliminada do programa, Nataly apenas ouviu o desabafo de Alejandro.

“É um ciclo encerrado, e venho a público para toda a Colômbia. Te desejo felicidade, você vai muito bem aqui”, finalizando, entregando sua aliança para a ex. Os dois estavam juntos há mais de 10 anos.

VEJA O VÍDEO:

Ella (Nataly) le fue infiel a su marido (Alejandro) dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Esta noche entró su marido a #lacasadelosfamososcol y esto fue lo que le dijo 😱🔥pic.twitter.com/ZBphnhukB7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 11, 2024

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/10:03:28

