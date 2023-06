Marinha da Colômbia intercepta narcosubmarino com 2,4 toneladas de cocaína

(Foto:Reprodução) – Carga apreendida pela Marinha colombiana está avaliada em R$ 412 milhões.

Em uma operação realizada nesta quarta-feira (31), a Marinha da Colômbia frustrou mais uma tentativa de tráfico de drogas ao interceptar um narcosubmarino carregado com 2,4 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. De acordo com as autoridades colombianas, o valor estimado da droga é de aproximadamente US$ 81 milhões, o equivalente a R$ 412 milhões.

A embarcação, com cerca de 17 metros de comprimento, tinha como destino a América Central. Os criminosos, ao avistarem a presença da Marinha, empreenderam uma manobra desesperada para afundar o narcosubmarino junto com a carga milionária. No entanto, a ação foi impedida pelas forças de segurança colombianas.

A droga, cuidadosamente escondida em 125 pacotes pretos, estava oculta no interior da estrutura. Após a interceptação bem-sucedida, a tripulação e o narcosubmarino foram encaminhados para a Guarda Costeira, localizada no distrito de Tumaco, onde serão realizadas investigações detalhadas.

A Marinha da Colômbia destacou que os três tripulantes do narcosubmarino enfrentarão processos de investigação e podem ser condenados a penas que variam de acordo com a legislação do país, podendo chegar até 14 anos de prisão.

Essa apreensão ocorre pouco tempo após as autoridades colombianas terem confiscado outro importante carregamento de drogas. No início de maio, foi interceptado o maior narcosubmarino já registrado, que transportava três toneladas de cocaína com destino aos Estados Unidos.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/16:09:57

