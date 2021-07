Mato Grosso tem pelo 5º mês saldo positivo na geração de empregos com mais 7,2 mil vagas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na sequência, aparece o comércio com 2.157 novas vagas, resultado de 11.709 contratados e 9.552 mandados embora. O terceiro melhor resultado foi na construção civil com 1.127 contratados a mais, diferença de 4.193 admissões e 3.066 demissões.

Consta ainda no painel do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que em maio todo agrupamento de atividade econômica teve resultado positivo e o setor de serviços se destacou com 2.373 pessoas empregadas a mais, saldo de 11.426 contratações e 9.053 desligamentos.

Os dados foram divulgados, há pouco, pelo Ministério da Economia. No comparativo com abril, o aumento passa de 308%, quando foram criadas 1.764 vagas.

