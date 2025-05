Maxim lança campanha em Santarém com sorteio de moto 0 km e prêmios para motoristas

Foto: Reprodução | A Maxim, aplicativo de transporte que atua em diversas cidades do Brasil, acaba de lançar uma campanha especial de incentivo voltada aos motoristas de Santarém. O objetivo é reconhecer e valorizar os profissionais que se dedicam diariamente a atender pedidos pelo aplicativo, em uma atividade essencial e muitas vezes desafiadora.

Durante o período de 1º a 30 de junho, os motoristas que realizarem o maior número de corridas estarão automaticamente concorrendo a diversos prêmios. Logo, para participar é necessário que o condutor esteja cadastrado na plataforma Maxim e realize as corridas por meio do aplicativo. O destaque da campanha é o sorteio de uma motocicleta nova, 0 km, que já estará exposta no Rio Tapajós Shopping aguardando o futuro vencedor. Além da moto, também serão distribuídos vouchers de gasolina com valores que variam de 50 a 1000 litros, capacetes, mangas compridas para proteção solar, carregadores portáteis, comissão reduzida temporariamente e outros brindes úteis para o dia a dia dos condutores.

A cerimônia de premiação será realizada no Rio Tapajós Shopping, no dia 6 de julho, e os ganhadores serão sorteados entre os motoristas que apresentarem os melhores desempenhos no período.

Segundo o IBGE, milhões de brasileiros utilizam o transporte por aplicativo como fonte de renda, enfrentando rotinas intensas e desafios constantes. Ao lançar essa campanha, a Maxim reafirma seu compromisso com o bem-estar e o reconhecimento dos profissionais que movimentam a cidade.

“A gente sabe que não é fácil ser motorista de aplicativo. Por isso, queremos valorizar o esforço de quem está todos os dias nas ruas, fazendo o melhor trabalho possível. Essa campanha é uma forma de agradecer, motivar e também apoiar esses profissionais com prêmios que realmente fazem a diferença no dia a dia deles”, afirma Clayton Guedes, gerente do escritório da Maxim em Santarém.

A iniciativa faz parte das ações da empresa para criar um ambiente mais justo, motivador e conectado com as necessidades reais dos motoristas, promovendo não apenas oportunidades de ganhos, mas também reconhecimento e pertencimento.

Para mais detalhes da competição e do sorteio, basta acessar o site: www.santarem.taximaxim.com.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

Assessoria de imprensa pr_brazil@taximaxim.com, taximaxim.com A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

