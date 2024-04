MC Chefin posa com cordão de ouro que foi apreendido pela polícia

MC Chefin — Foto: Reprodução/Instagram

O cantor, de 19 anos, está sendo investigado por esquema de rifa ilegal

Natanael Cauã Almeida de Souza, de 19 anos, conhecido como MC Chefin, posou com seu cordão de ouro com símbolo do trevo-de-quatro-folhas, que havia sido apreendido pela polícia na última quinta-feira (18).

O cantor está sendo investigado por esquema de rifa ilegal, pois vendia o objeto aos seguidores no Instagram por meio de rifas de R$ 1,20, apesar de já ter afirmado em programas de TV que o objeto pesa 1,5 kg e custa R$ 400 mil.

Nos Stories do Instagram, Chefin foi filmado nesta quarta-feira (24) ao sair da DRFA Pericia – Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis- e acrescentou na legenda: “Melhor amigo dos advogados. Deus está no controle”.

Chefin, iniciou sua carreira em 2022 e já conquistou sucesso com diversos hits, como 212, 10 Carros e Invejoso. Ele acumula quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e já gravou um dueto com Ed Sheeran .

Fonte: Be Palmeira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/18:04:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...