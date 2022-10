Mecânico é assassinado a tiros no município de Uruará

(Foto:Reprodução) – Um homicídio foi registrado no município de Uruará, sudoeste do Pará, na noite de terça-feira (11). A vítima era um mecânico que foi atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Perimetral Sul.

Registros compartilhados nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada no chão já estava sem vida. O homem foi identificado como Raimundo Nonato Pinto Marques, de 35 anos, o crime aconteceu na frente da garagem da Secretaria de Infraestrutura da cidade.

Segundo informações de populares, Raimundo, conhecido como “Cabeça”, estava conduzindo uma moto quando foi surpreendido pelo atirador. Pelo menos 6 tiros foram disparados contra ele.

Raimundo seria natural de Novo Repartimento e trabalhava em uma oficina. A Polícia Militar esteve no local, realizou rondas, mas até o momento não há informações sobre a motivação e a identificação do suspeito que estaria em uma motocicleta quando atirou contra a vítima. A Polícia Civil investiga o caso, qualquer denúncia pode ser feita através do 181 ou 190. (Com informações do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...