Avião que saiu de Jacareacanga cai em rio durante aproximação para pouso na divisa de Mato Grosso com Pará

Avião cai em rio durante aproximação para pouso na divisa de Mato Grosso com Pará (Foto:Reprodução internet)

O acidente envolvendo um Cessna Aircraft Modelo 210L, matrícula PT-KSG, ocorreu, ontem, na pista de uma pousada, localizada a cerca de 180 quilômetros de Alta Floresta — na divisa com Jacareacanga, no Pará. Consta no boletim de ocorrência que Só Notícias teve acesso, que na aeronave estavam o piloto e mais duas pessoas que não ficaram feridas.

O piloto relatou no documento policial que estava realizando um voo de Jacareacanga para a pousada e que durante procedimento de pouso, estava com uma chuva fina na aproximação final, a aeronave sofreu uma turbulência – devido ao forte vento de forma radial – colidindo o trem de pouso na água do rio Teles Pires, que passa próximo da cabeceira da pista.

A partir deste momento, o avião ficou sobre o rio, o piloto e os dois ocupantes, abandonaram a aeronave. Apareceu um morador da região com uma canoa motorizada, fez o resgate dos três, que foram deixados no porto da pousada sem escoriações.

A versão apresentada ainda deverá ser investigada pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), que buscará entender a ocorrência e fatores contribuintes.

Consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) que o avião foi fabricado 1.975, tem capacidade para cinco passageiros, com operação permitida para táxi aéreo e a situação de aeronavegabilidade está normal.(As informações são do portal Só Notícias/Cleber Romero)



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com



Curtir isso: Curtir Carregando...