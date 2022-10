Mais de R$2,5 milhões em ‘dinheiro vivo’ são apreendidos no porta-malas de carro no Pará

Dinheiro em notas de R$ 100 estava em caixas de papelão no veículo com placa do Distrito Federal. PRF parou o carro na BR-010 em Ulianópolis, interior do estado.

Mais de R$2 milhões em ‘dinheiro vivo’ são apreendidos no porta-malas de carro

Pelo menos R$ 2.508.500 em dinheiro vivo foram apreendidos dentro de um carro durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-010, em Ulianópolis, sudeste do Pará.

O valor em notas de R$ 100 estava em quatro caixas de papelão no porta-malas. O homem de 49 anos foi preso e levado para a Polícia Federal, onde será investigada possível lavagem de dinheiro. O flagrante aconteceu na terça-feira (11) e só foi divulgado nesta quarta-feira (12).

Abordagem

Os policiais abordaram o veículo com placas do Distrito Federal, na altura do km 82 da rodovia. Os agentes notaram contradições nas respostas do motorista quando ele foi interrogado sobre o motivo da viagem.

Diante das suspeitas, os policiais fizeram uma vistoria no interior do carro e encontraram as caixas de papelão com o dinheiro (veja fotos abaixo).

Segundo a PRF, o motorista disse que o dinheiro era pagamento por atividades relacionadas com aluguéis de carros.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/07:05:53 com informações do G1PA

Assista ao vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...