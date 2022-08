Suspeito de homicídio em Novo Progresso é preso pela PM

Em Novo Progresso, policiais militares prenderam um suspeito, apontado como autor do assassinato de um homem (não identificado) na tarde de terça-feira,9 de agosto de 2022 com golpes de faca no bairro bela Vista em Novo Progresso. Ele matou a vítima com uma perfuração de faca no peito. (Foto: Reprodução Facebook tv progresso)

A prisão aconteceu na noite deste Sábado, 27 de agosto de 2022, durante ronda noturna o suspeito andava pela rua Itaituba, foi abordado e recebeu voz de prisão encaminhado para delegacia de polícia civil para procedimentos.

A prisão do suspeito, que não teve identidade divulgada pela polícia, foi possível depois que policiais do Núcleo da PM em Novo Progresso investigaram e receberam informações sobre o homicídio e as características do autor.

A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas já se sabe que os dois, vítima e homicida, são usuários de droga e teriam se desentendido.

Entenda o Crime

Um homem, ainda não identificado, foi morto na tarde desta terça-feira,9 de agosto de 2022 com golpes de faca no bairro bela Vista, em Novo Progresso.

Pelas informações iniciais ele estava em uma rua no bairro Bela Vista por voltas das 18h20min desta terça (9) pedindo ajuda, sangrando com ferimentos. Ele pediu ajuda para uma moradora (em um bar), ela chamou o SAMU, quando os, socorrista chegaram encontraram o homem ao chão sem vida.

Ele tem uma tatuagem no peito, lado esquerdo escrito AMOR.

Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/08:05:53

