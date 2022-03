Famílias indígenas de Novo Progresso e do estado recebem cestas da Conab

Mais de 12,7 mil famílias indígenas do estado recebem cestas da Conab – (Foto:reprodução)

Na última semana foi concluída a distribuição de 12.771 cestas básicas para famílias indígenas do estado do Pará. Cada família recebeu uma cesta. Portanto, a quantidade de famílias atendidas corresponde à quantidade de cestas doadas.

Os alimentos foram entregues por fornecedores que venceram o leilão eletrônico realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no final de 2021. De acordo com as regras do certame, caberia a esses distribuidores o compromisso de embalar e entregar os produtos, nos locais definidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai) no estado.

Os municípios paraenses atendidos foram: Oriximiná, Altamira, Belém, Capitão Poço, Itaituba, Jacareacanga, Marabá, Novo Progresso, Novo Repartimento, Paragominas, Redenção, São Félix do Xingu, Tomé Açu, Tucumã, Tucuruí e Santarém.

Os recursos são provenientes do Termo de Execução Descentralizada TED Nº 08/2021, firmado entre a Conab e o Ministério da Cidadania. O objetivo é promover a segurança alimentar e nutricional dessas populações e minimizar os efeitos da crise econômica e social gerados pela pandemia da Covid-19.

As cestas foram devidamente embaladas e cada uma contém: 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 2 kg de farinha de mandioca, 1 kg de flocos de milho, 1 pet de óleo de soja, 2 kg de açúcar cristal, 1 kg de macarrão espaguete e 1 kg de leite em pó. A quantidade total soma quase 281 toneladas de alimentos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/08:35:32

