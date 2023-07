Médica é presa suspeita de envolvimento na morte de funcionário de mineradora no Pará

Cleyton Jorge de Sousa Perote, de 35 anos, foi morto em Parauapebas, onde trabalhava em uma mineradora. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Homicídio ocorreu em novembro de 2021, no bairro Jardim, em Parauapebas.

Uma médica e empresária foi presa suspeita de estar envolvida na morte de um funcionário de uma empresa mineradora em Parauapebas, no sudeste do Pará.

O mandado de prisão foi cumprido na última terça-feira (4). O homicídio ocorreu em novembro de 2021, no bairro Jardim.

A suspeita já atuou como diretora do Hospital Geral de Parauapebas, de onde foi exonerada no ano de 2017. A médica foi apresentada na delegacia da cidade e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional em Marabá, também no sudeste do estado, onde está à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, um policial militar também foi preso em maio deste ano, suspeito de ter atirado na vítima, Cleyton Jorge de Sousa Perote, de 35 anos.

O funcionário aguardava em um ponto da cidade o transporte que faz a condução dos servidores da empresa, quando foi assassinado.

Segundo a polícia, o inquérito indica uma relação direta da médica no crime, o que motivou o pedido do mandado de prisão preventiva.

“O inquérito continua em andamento, porque acreditamos que têm mais envolvidos nesse fato, e para que possamos, no prazo legal, concluir esse inquérito juntando todos os elementos de informação sobre a autoria e a materialidade”, explicou o delegado Erivaldo Campelo.

A polícia não divulgou detalhes da investigação, nem o que teria motivado o assassinato de Cleyton. O caso continua sendo apurado pela Divisão de Homicídios da cidade.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/10:18:10

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

