Águas de Novo Progresso inicia Projeto Mãos e Obras, promovendo capacitação de mulheres atendidas pelo CRAS, CREAS e Instituto Edson Royer

O grupo formado por 15 mulheres, aprenderão sobre instalações hidráulicas prediais, desde a realização de encanamentos e suporte de vazamentos até a instalação de torneiras, vasos sanitários, pias e lavatórios

Com o intuito de fomentar a participação feminina no mercado de trabalho e proporcionar oportunidades de emprego, a Águas de Novo Progresso deu início, nesta semana, ao curso gratuito de Bombeiro Hidráulico especialmente voltado para mulheres das comunidades onde a empresa atua e assistidas pela Secretaria de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Instituto Edson Royer, parceiros do Projeto.

A iniciativa faz parte do projeto Mãos e Obras, desenvolvida pelo grupo Aegea, empresa líder em saneamento básico no Brasil, com o objetivo de formar novos profissionais nos ofícios de bombeiro hidráulico, encanador e também iniciantes.

De acordo com Alessandro Pereira, coordenador da Águas de Novo Progresso, o curso está sendo ministrado por colaboradoras do próprio grupo Aegea MT|PA de forma voluntária, trazendo não só a realidade local como de diversas regiões. “Esta é a primeira vez que promovemos uma capacitação com a participação exclusiva de mulheres”, explica.

A Analista de Responsabilidade Sênior da unidade, Cida Viveiros explica como está sendo a metodologia trabalhada. “Durante está semana, por meio de aulas teóricas e práticas, os participantes aprenderão sobre instalações hidráulicas prediais, desde a realização de encanamentos e suporte de vazamentos até a instalação de torneiras, vasos sanitários, pias e lavatórios.

Cida explica ainda que mesmo a concessionária não sendo a responsável pelo tratamento do esgoto da cidade, além das informações hidráulicas, serão repassados conhecimentos sobre sistemas de tratamento de esgoto, fossa séptica, tubos e conexões, bem como diferentes tipos de ligações. “É um projeto feito por mulheres para mulheres”, completa.

Ainda na programação do projeto, as alunas terão um encontro com o Sicredi de Novo Progresso, uma formação específica sobre educação financeira e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para uma capacitação sobre empreendedorismo, assunto trabalhado com prioridade pela instituição.

A previsão de conclusão do curso para a turma atual do Projeto Mãos e Obras em Novo Progresso é no próximo sábado, dia 08 de julho. As aulas teóricas e práticas ocorrem durante toda a semana, na sede da Secretaria de Assistência Social do Município.

