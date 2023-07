Médica perde licença para trabalhar após transmitir cirurgias no TikTok

Katharine Grawe foi acusada de negligência por transmitir ao vivo parte dos procedimentos cirúrgicos que realizava em pacientes (Foto:© Shutter Stock).

A médica norte-americana Katharine Grawe, conhecida nas redes sociais como Dra. Roxy, perdeu a licença para exercer a medicina em Ohio, nos Estados Unidos, por ter transmitido cirurgias que realizava em seu perfil no TikTok.

Cirurgiã plástica, Katharine Grawe foi acusada de negligência por transmitir ao vivo parte dos procedimentos cirúrgicos que realizava em pacientes. As informações são da agência CBS Austin.

A médica ignorou a segurança dos pacientes ao mostrar ao vivo nas redes sociais as cirurgias e, inclusive, interagir com os internautas ao mesmo tempo em que a cirurgia acontecia, segundo o Conselho de Medicina de Ohio.

Pelo menos três pacientes teriam sofrido complicações graves após serem operados pela profissional. Uma mulher chegou a ter o intestino perfurado durante um procedimento que foi transmitido parcialmente pela Dra. Roxy no TikTok.

A paciente, que não teve a identidade revelada, foi diagnosticada com infecção bacteriana no abdômen, e chegou a ter perda da função cerebral.

Antes de ter o registro de médica cassado, Katharine Grawe já havia sido alertada para seu comportamento antiético no ambiente de trabalho. Em 2018, ela foi advertida por violações éticas em relação à privacidade dos pacientes. Em novembro de 2022, Grawe voltou a ser notificada pelo Conselho local até ter a autorização para exercer a medicina permanentemente suspensa na última quarta-feira (12).

Em sua defesa, Katharine Grawe disse que tinha a intenção de “educar e ensinar” os seguidores. Ela também se comprometeu a “nunca mais transmitir nenhuma cirurgia ao vivo”, mas o Conselho optou por penalizar a médica.

A justificativa foi rechaçada pela procuradora Melinda Ryan Snyder, que disse não vê fins educativos nas lives. “O uso da mídia social pela Dra. Grawe afetou o atendimento de seus pacientes. Isso é um fato. Não há razão para filmar várias cirurgias para fins educacionais”, disse.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/16:58:46

