Pastor suspeito de homicídio no Maranhão é preso dentro de igreja no Pará

Homem, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (14), dentro da igreja que atuava como pastor em Marabá (PA). Crime aconteceu em 2005, em Açailândia (MA).

A Polícia Civil do Maranhão, em conjunto com a Polícia do Pará, prendeu nesta sexta-feira (14), um pastor de 37 anos, suspeito de assassinar um homem em Açailândia, a 562 km de São Luís. Ele foi preso dentro de uma igreja em Marabá (PA).

O crime aconteceu em 13 de novembro de 2005, no bairro Capeloza, em Açailândia (MA). De acordo com as investigações, a vítima identificada como Jason Rocha dos Santos, estava bebendo em um bar com o suspeito, quando começaram a discutir.

Após a briga, ambos teriam ido embora do bar e o suspeito teria retornado ao estabelecimento novamente, onde continuou ingerindo mais bebida alcoólica. Algumas horas depois, Jason Rocha passou em frente ao bar quando foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Jason Rocha dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu. Na época, o suspeito fugiu da região e não foi localizado pela Polícia Civil e, desde então, era considerado foragido da Justiça do Maranhão.

De acordo com a Polícia Civil, há um mês, após novas investigações o suspeito foi localizado. O homem residia em Marabá, no Pará, onde era pastor de uma igreja.

Após ser localizado pelos policiais, ele foi preso. Em seguida, foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e deve ser encaminhado ao Sistema Penitenciário do Maranhão.

