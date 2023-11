MEDICILÂNDIA: MULHER QUE ESTAVA DESAPARECIDA E ENCONTRADA MORTA

(FOTO:REPRODUÇÃO) -ELA TERIA SIDO MORTA COM TIROS DE ESPINGARDA. A POLÍCIA PRENDEU SUSPEITO DO CRIME

A Polícia Civil tomou conhecimento que Clenilda Maria de Jesus”, estava desaparecida desde a última Sexta-feira (10), no período da noite. Desde então, as Forças de Segurança Pública do município empreenderam diligências com o intuito de localizar a vítima. Nesse sentido, os familiares e as equipes policiais foram em alguns locais que possivelmente a vítima poderia se encontrar, mas não foi possível localizá-la. No Domingo (12), a equipe policial de Medicilândia foi informada pela Polícia Militar de um corpo de uma mulher encontrado no KM 80 sul, Agrovila Tiradentes, próximo ao Lote do Polaco, em Medicilândia.

Após a confirmação da morte da vítima, os Policias Civis acionaram o Centro de Perícias Científica de Altamira para perícia de necropsia e de local de crime com cadáver. Chegando ao local, e após reconhecimento de familiares, o corpo foi identificado como sendo de “Clenilda Maria de Jesus”. De acordo com Polícia Científica a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, tipo espingarda, na região da face e na região do seio da vítima. A Polícia acredita que, em razão do estado avançado de decomposição, a vítima teria sido morta, na Sexta-feira (10). No local forram encontrados diversos pertences pessoais na bolsa da vítima.

Os policiais chegaram a realizar diligências com a finalidade de identificar, localizar e capturar o autor do crime. Os policiais civis obtiveram de que por volta das 22:00 horas do dia do seu desaparecimento, Clenilda Maria de Jesus teria informado aos familiares que iria se encontrar com o “Cleidiano Pereira César”, (Novato). A Polícia também descobriu que dias antes do crime, Cleidiano Pereira teria ameaçado a vítima de morte, dizendo que iria matá-la. Ainda de acordo com as informações, o suspeito e a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal há 05 anos, e que os encontros amorosos ocorriam sempre no mesmo local onde foi encontrado o cadáver da vítima.

De posse dessas informações, a Polícia Civil de Medicilândia diligenciou pelo Município, com a finalidade de capturar o acusado, que foi encontrado em sua residência situada no KM 80 sul, Agrovila Tiradentes, zona rural de Medicilândia, juntamente com a espingarda, que teria sido utilizada na prática do crime.

O armamento foi apreendido juntamente com o aparelho celular Xiaomi Redmi, Note 8, 64 Gb, cor azul claro, encontrado em posse do investigado. Dessa forma, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, sendo autuado em flagrante delito pelo crime de feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

Fonte: Facebook/Carlos Calaça com informações da Polícia Civil de Medicilândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/08:06:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...