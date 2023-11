Polícia cumpre mandado de sequestro de bens de ex-funcionária acusada de desviar R$ 290 mil de empresa no MT

(Foto:Reprodução) – A Delegacia de Tapurah (245 km de Sinop) cumpriram, hoje, ordem judicial de sequestro de dinheiro e bens de R$ 290 mil, fizeram buscas e apreensões no endereço de uma mulher suspeita envolvida na prática de golpes em uma empresa de mecânica onde trabalhava, há cinco anos, e responde em inquérito policial por estelionato.

As investigações iniciaram há cerca de um mês após o proprietário da empresa desconfiar que estava sendo vítima de golpes e a Polícia Civil apurou que a funcionária foi contratada como auxiliar administrativa e há dois anos vinha aplicando os golpes. Investigadores descobriram que ela “fraudou centenas de boletos, com valores que variavam entre R$ 500 a R$ 3 mil, como se fosse para pagamento de fornecedores da empresa. Ela entregava os boletos aos seus empregadores, que realizavam o pagamento, que tinham a própria golpista como beneficiária das ações”.

O delegado de Tapurah Guilherme Pompeo Pimenta Negri (foto), requereu ao judiciário mandados de buscas, apreensões e sequestro de bens, a fim de restituir os valores desviados da empresa, que foram deferidos pela Justiça. As investigações estão andamento para apurar outros possíveis golpes praticados pela suspeita, assim como a participação de outros envolvidos, conclui a polícia.

Fonte:Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/07:59:16

