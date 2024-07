Médico explodiu iate para receber seguro de R$ 1 milhão

Atualmente, Wilian está no Canadá e ainda não foi notificado da decisão judicial. | Reprodução

Cirurgião Wilian Pires, envolvido em fraude de seguro de lancha, foi condenado, mas recorrerá em liberdade no Canadá.

O desejo desenfreado por dinheiro pode levar algumas pessoas a tomar atitudes extremas e irresponsáveis, colocando em risco a vida de muitos. Um exemplo alarmante é o caso do cirurgião plástico Wilian Pires, que foi sentenciado pela Justiça do Distrito Federal a dois anos de reclusão e 10 dias-multa por associação criminosa e estelionato.

No entanto, ele recebeu uma pena restritiva de direitos em vez de restritiva de liberdade e poderá recorrer em liberdade. Atualmente, Wilian está no Canadá e ainda não foi notificado da decisão judicial.

Em 2020, Wilian Pires foi alvo da Operação Navio Fantasma, conduzida pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As investigações revelaram que, em 11 de dezembro de 2019, ele forjou o incêndio de uma lancha de luxo de 50 pés no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO).

Com a ajuda de comparsas, o cirurgião assinou o seguro do barco, se intitulou dono do bem e simulou o incêndio para receber o seguro, que ultrapassaria R$ 1 milhão.

Os investigadores não encontraram Wilian em seu apartamento em Brasília, pois ele estava em Goiânia, onde atendia pacientes interessados em procedimentos estéticos. Nas redes sociais, Wilian se promovia como especialista em lipoaspiração de alta definição e mostrava sua vida luxuosa, incluindo muitas viagens ao exterior e encontros com celebridades e conta com 322 mil seguidores no Instagram.

A Operação Navio Fantasma também desarticulou uma quadrilha que forjava acidentes automobilísticos para receber altos valores de seguradoras. Wilian foi indiciado por estelionato e associação criminosa. A Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri) revelou que o grupo forjou dezenas de acidentes com carros de luxo, como BMW e Porsche, nos dois anos anteriores à operação.

Os acidentes forjados ocorreram em locais específicos de Brasília durante a madrugada e causavam danos estruturais graves nos veículos, levando à perda total.

A assessoria de imprensa de Wilian Pires informou que ele ainda não foi notificado oficialmente da decisão judicial. Em nota, a equipe jurídica do médico afirmou que recorrerá da decisão e prestará todos os esclarecimentos necessários à Justiça. Enquanto isso, Wilian está no Canadá com os pais, onde também aproveita para trocar experiências com outros cirurgiões plásticos.

