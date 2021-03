Médico que foi Técnico de enfermagem e trabalhou em hospital de Novo Progresso morre de Covid-19 em Itaituba.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mas um profissional de Saúde acometido pela covid Marcos Almeida vindo a óbito em itaituba. Trabalhou conosco como Técnico em de Enfermagem aqui no Município de Novo Progresso, depois foi atrás do seu sonho de ser paramédico. Estudou na Bolívia, e hoje acordamos com essa triste notícia. Seu sorriso ficará para sempre em nossos corações. Privilégio ter trabalho ao seu lado. Combateu o bom, combate, mas guardou a fé!! #Anjo de Branco!!

