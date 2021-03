Galo de rinha mata o próprio dono com facada na virilha

A ave estava sendo preparada para entrar em uma rinha de galos quando o fato aconteceu – (Foto:Reprodução)

Um galo que tinha uma faca presa em sua perna ao para participar de uma rinha ilegal, acabou matando seu próprio dono, em Telangana, na Índia. O homem foi atingido na virilha e chegou a ser socorrido, porém depois de perder muito sangue, ele morreu a caminho do hospital.

Segundo as autoridades, a ave estava sendo preparada para entrar em uma briga de galos quando tentou escapar. O dono procurou agarrá-la e foi golpeado pela faca de cerca de 7 centímetros que havia prendido à perna do animal.O galo foi mantido na delegacia antes de ser transferido para uma fazenda. Ele será levado ao tribunal como evidência quando o caso prosseguir na Justiça, conforme afirmou o policial B Jeevan.

Os envolvidos são acusados de homicídio culposo, de organizar rinhas ilegais e apostas irregulares, informou a agência de notícias AFP.

Brigas de galo são ilegais na Índia desde 1960, mas ainda são relativamente comuns em áreas rurais do país, como Telangana. Muitas acontecem durante o festival hindu de Sankranti.A polícia agora busca pelo menos outras 15 pessoas que estariam envolvidas no evento, que ocorreu nesta semana no vilarejo de Lothunur, no Estado de Telangana, sul da Índia.

