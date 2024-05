VÍDEO: motor de avião falha e time espanhol precisa fazer pouso forçado

Avião com time espanhol faz pouso forçado após falha no motor (Reprodução/Redes sociais)

Equipe viajava ao país para participar de homenagens ao ídolo do club Jorge Mágico González quando aconteceu o imprevisto.

A delegação do Cádiz-ESP enfrentou um momento de tensão durante um voo para El Salvador na última segunda-feira (27). A equipe viajava ao país para participar de homenagens ao ídolo do club Jorge Mágico González até que o piloto informou que teria de realizar um pouso de emergência em Sevilla, na Espanha, após uma falha no motor do avião, um Boeing 767. Nesta quarta (29), o jornal espanhol Marca divulgou um vídeo de dentro do avião do momento da aterrissagem. Veja!

A situação foi informada aos passageiros dez minutos após o avião decolar. Jogadores que estavam na aeronave relataram que as pessoas a bordo estavam com medo.

“Pensávamos que iríamos morrer. Tudo já passou pela nossa cabeça. Notamos uma leve explosão e os comissários ficaram um pouco nervosos. Houve um problema com o motor e nos disseram que tínhamos que pousar rapidamente. Felizmente estamos todos bem”, afirmou Álex Fernández, meia do Cádiz, ao programa espanhol El Chiringuito de Jugones.

Em nota oficial, o Cádiz disse que a expedição foi cancelada e que vão trabalhar para cumprir o compromisso com Jorge Mágico González e El Salvador. O clube informou que a companhia aérea, Euro Atlantics, não encontrou uma solução para o problema.

O Cádiz terminou a atual temporada de LALIGA em 18º lugar, por isso, foi rebaixado para a segunda divisão do torneio.

Veja a nota completa

A expedição #CádizCF teve que fazer um pouso de emergência há poucos minutos no aeroporto de Sevilha após uma falha mecânica no avião com destino a El Salvador. Dadas as circunstâncias e a impossibilidade de encontrar uma solução por parte da companhia aérea, a viagem para El Salvador foi cancelada. A partir de agora trabalharemos para cumprir nosso compromisso com Jorge Mágico González, El Salvador e os salvadorenhos.

