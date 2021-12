Mega da Virada 2021 vai pagar R$ 350 milhões: saiba quais são as dezenas mais sorteadas

Mega da Virada: saiba quais são as dezenas mais sorteadas – (Foto: Divulgação Caixa)

Falta pouco mais de uma semana para o sorteio da Mega da Virada de 2021, que está com a premiação acumulada em R$ 350 milhões, maior valor da história já pago pela Caixa Econômica Federal. Uma tática para os interessados em se tornar um milionário em 2022 é conferir quais são as dezenas mais sorteadas do concurso federal.

Segundo a Caixa, entre os concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado. Desde o início da premiação, em 2009, ele já saiu quatro vezes.

Em seguida, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma delas já foi sorteada três vezes.

O terceiro lugar é ocupado por outro empate, formado por 16 dezenas que já saíram duas vezes cada. São elas: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.

Além das mais frequentes, também existem as que nunca foram sorteadas na Mega da Virada: 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Como funciona a Mega da Virada

As apostas já estão liberadas desde o último dia 16 de novembro e podem ser realizadas até as 17h do dia 31 de dezembro deste ano. Leva o prêmio o apostador que escolher os seis números sorteados entre os 60 disponíveis, também sendo possível ganhar a quantia em caso de acerto de cinco ou quatro números.

Para apostar em alguma das lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o processo é simples. Basta preencher um dos volantes de papel dispostos nas unidades, escolher seis números dos disponíveis entre os 60, para a aposta simples, e pagar a quantia de R$ 4,50.

Além disso, o apostador pode escolher a modalidade ‘Surpresinha’, em que o próprio sistema define os números da aposta de forma automática. Seja de forma randômica ou com a própria escolha, existe a possibilidade fazer diversas apostas para o mesmo sorteio.

Como funciona e como fazer o bolão

Assim como as apostas individuais aumentam para a Mega da Virada, também crescem as tentativas de ganhar o prêmio em grupo. Quem desejar começar um ‘bolão’ deve ter em mente que essa modalidade só é realizada presencialmente, nas lotéricas, e os números podem ser escolhidos da mesma forma que a aposta comum.

Nesse cenário, uma cota com recibo é gerada para cada participante do jogo, justamente para possibilitar o resgate no futuro.

O valor mínimo é de R$ 10, com as cotas que devem custar pelo menos R$ 5. A Caixa estipula que pelo menos duas cotas devem estar inclusas, com máximo de 100.

Como jogar pela Internet?

Não quer sair de casa para apostar? A opção é fazer o processo por meio do site Loterias Caixa ou pelo aplicativo de mesmo nome, ambos seguros e monitorados pelo banco em questão. Atualmente, existem versões disponíveis tanto para os sistemas Android como iOS.

O primeiro passo para a aposta online é afirmar que a pessoa do outro lado da tela é maior de 18 anos. Em seguida, um cadastro deve solicitar o número de CPF do usuário e uma senha de seis dígitos, que poderá ser utilizada para futuros jogos.

Passada a fase de preenchimento dos dados, é hora de selecionar quais os palpites para o concurso e, logo depois, incluir o pedido no carrinho de apostas do sistema.

O pagamento, até então, só pode ser realizado com cartão de crédito, tendo um valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 945.

