Funcionamento dos Correios durante o Carnaval

Na próxima sexta-feira (17), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país.

No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Na segunda e terça-feira (20 e 21/2), não haverá atendimento nas agências, em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.

Nos dias 20 e 21/2, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios – CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página: faleconosco.correios. com.br/faleconosco/app/index. php ;

; Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: https://www.correios. com.br/. O atendimento com os operadores será retomado no dia 22/2, às 8h.

Com informações Ascom Correios

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/07:30:43

