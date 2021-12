Corpo encontrado decapitado não é de motorista de aplicativo

Cadáver sem cabeça foi levado para a cidade de Trindade, no interior do Goiás/Foto: Divulgação

Fim de um mistério, começo de outro. O corpo encontrado no Rio Tocantins, no domingo (19), em Marabá, não é de nenhum dos dois motoristas de app do Piauí, que estavam desaparecidos desde o dia 3 e que tiveram o carro encontrado completamente carbonizado, em São João do Araguaia, na sexta-feira (17). O cadáver, na verdade, é do jovem Gustavo Alves de Sousa Rocha, de 19 anos. E é justamente aí que começa o outro mistério.

Leia Também:Motorista de app e amigo somem em viagem ao Pará

Os familiares de Gustavo moram na cidade de Trindade, no Estado do Goiás, e não se sabe qual a relação dele com o sudeste do Pará. Inclusive, a família do morto, depois de encaminhar a documentação comprovando a identificação dele, fez uma procuração autorizando uma funerária de Marabá a levar o corpo para o Goiás.

O cadáver, sem cabeça, estava com as mãos amarradas e apresentava várias perfurações de faca nas costas. O Departamento de Homicídios a Polícia Civil em Marabá continua investigando o caso. (As informações são do Portal Correio de Carajás)

Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...