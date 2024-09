Mega-Sena estima pagar R$ 10 milhões nesta terça-feira

Foto: Reprodução | Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 57 mil de rendimento no primeiro mês.

Nesta terça-feira (24), a Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões no concurso 2.778 O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 57 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

No último concurso 2.777, sorteado no sábado (21), 40 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 49.417,01.

Também na terça-feira, serão sorteadas outras modalidades como Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Timemania. Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da Caixa no YouTube. O calendário de sorteios está disponível no site.

Com o Bolão Caixa o apostador realiza apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Pode também comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas e neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Caixa, ou no app Loterias Caixa com tarifa de 35% do valor da cota. No canal digital, o Bolão Caixa oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.

Quando o apostador acessa o portal, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador. Se preferir, o apostador pode buscar a lotérica de sua preferência e comprar cotas de um bolão organizado por ela. O apostador poderá adquirir as cotas com cartão de crédito ou PIX.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/2024/13:51:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...