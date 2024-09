Sespa anuncia PSS para contratar médico e farmacêutico

Foto: Reprodução | As cinco oportunidades são para os cargos de Farmacêutico Bioquímico – Citologia (1 vaga); Farmacêutico Bioquímico – Biologia Molecular (1 vaga); Medico – Dermatologista (1 vaga); Medico – Patologista (1 vaga); Medico – Reumatologia (1 vaga).

No estado do Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham ensino superior completo, por tempo determinado.

As cinco oportunidades são para os cargos de Farmacêutico Bioquímico – Citologia (1 vaga); Farmacêutico Bioquímico – Biologia Molecular (1 vaga); Medico – Dermatologista (1 vaga); Medico – Patologista (1 vaga); Medico – Reumatologia (1 vaga).

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em carga horária de 30 horas semanais e contarão com a remuneração base de R$ 2.053,54 além de gratificação de escolaridade (80%) de R$ 1.624,83 e auxilio alimentação R$ 1.500,00, totalizando R$ 5.178,37 ao mês.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições nos dias 26 e 27 de setembro de 2024, até às 23h59, exclusivamente via internet por meio do site da SIPROS.

A classificação dos candidatos será por meio da analise de títulos e entrevista de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de seis meses, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. (PCI Concursos)

Confira o edital abaixo AQUI

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/2024/13:40:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...