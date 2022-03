Corolla é destruído por fogo após apresentar curto-circuito elétrico em Novo Progresso; veja vídeo

(Foto: Reprodução Rede Social) – Um veículo Toyota Corolla , placa QBW 4B87 de cor prata pegou fogo após um curto-circuito elétrico neste domingo, 13 de março de 2022, na rua Castelo Branco, bairro Escremim em Novo Progresso.

O veículo estava estacionado e ninguém se feriu.

Em Novo Progresso não possui Corpo de Bombeiros, alguns moradores ainda tentaram controlar o fogo, como medo de explosão nada pode ser feito para conter o fogo, o veículo ficou destruído.

Vejam os dados do veículo

O carro estava circulando quando houve a pane elétrica, o condutor estacionou na rua que trafegava e nada pode fazer para conter o fogo. Ainda conforme relatos de ocorrência o veículo possui seguro.

O motorista parou estacionou o carro e desceu. Minutos depois o carro estava em chamas no motor. Ainda conforme informação o proprietário do veículo identificado como Mauro, estava com destino a sua casa quando tudo aconteceu. (Por:Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/07:37:57)

Assista ao vídeo publicado nas redes sociais



