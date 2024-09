Mulher diz que já fez sexo com mais de 400 pessoas este ano

Annie Knight, ‘mulher mais sexualmente ativa da Austrália’ diz que já levou para cama pouco mais de 400 pessoas, de uma meta de 600 neste ano. | Reprodução Instagram

Em média, com quantas pessoas alguém transa na vida? Nove é a média mundial, segundo a The Global Sex Survey 2005, pesquisa patrocinada pela marca de preservativos inglesa Durex que teve a participação de 317 mil entrevistados de 41 países. Um dado curioso da pesquisa é a divisão do número de parceiros(as) entre homens e mulheres: eles têm quase quatro parceiras a mais do que elas ao longo da vida.

Annie Knight, de 27 anos, já ultrapassou bastante a média mundial. No ano passado, a australiana cumpriu a meta de ir para a cama com uma pessoa por dia, chegando á marca de 365 parceiros em 2023. Neste ano, Annie subiu o sarrafo. Até agora, ela já teve relação sexual com pouco mais de 400 pessoas, segundo suas contas em 5 de setembro.

“Ano passado, todo mundo começou a falar sobre mim porque eu estava falando sobre minhas aventuras sexuais on-line e mencionei com quantas pessoas eu tinha dormido e isso se tornou viral e todo mundo estava falando sobre isso”, ela disse ao podcast “Edge”, da Nova Zelândia, com Clint, Meg e Dan. “E eu pensei: por que não fazer um pouco de diversão com isso e torná-lo um desafio?”, acrescentou ela.

Na tentativa de atingir a meta de 600, Annie topou “inscrições” dos seus seguidores nas redes sociais, entre homens e mulheres.

Mas a australiana disse ser exigente no quesito aparência e que os pretendentes precisam ter um padrão de beleza que lhe agrade.

Para completar o desafio, Annie precisará fazer sexo com 1,6 pessoa por dia. Mas, revelou ela, há dias em que ela se desliga da marca pretendida.

“Você não pode cortar as pessoas pela metade. Alguns dias eu posso dormir com cinco pessoas e nos próximos dias eu posso não dormir com ninguém. Eu fico cansada. É exaustivo e eu preciso fazer uma pausa”, disse ela, que costuma encontrar parceiros em aplicativos de paquera e quando sai à noite.

Fonte: Lua Araújo – Extra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/14:49:56

