Meia tonelada de drogas e fuzis são apreendidos em município do AM

(Foto:Reprodução) – Meia tonelada de drogas e dois fuzis foram apreendidos em uma ação desencadeada na tarde desta segunda-feira (9), no município de Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus).

A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com o apoio das Polícias Militar (PMAM) e Civil (PCAM) do Amazonas.

O capitão Laio Pontes, que integra a equipe da Seaop e que esteve à frente da ação, explicou que a ocorrência teve início no domingo (8), após as equipes receberem uma denúncia anônima.

“A denúncia falava que havia dois indivíduos colombianos circulando naquela região, e que tinham negócios com o tráfico de drogas, e estariam usando carros para se movimentarem. A denúncia deu detalhes de onde estaria armazenado o material”, explicou o capitão.

As equipes solicitaram apoio da Companhia de Operações Fluviais (2° Cia BPAMb) para um local próximo ao lago do Jacaré.

De imediato, a equipe de serviço deslocou-se em lanchas de Patrulhamento Fluvial (LPF’s) para serem realizadas as devidas diligências. Além da droga, os policiais apreenderam dois Fuzis AR 15. Os suspeitos fugiram. A ocorrência foi apresentada na sede do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) para os procedimentos cabíveis. (Com informações do Portal D24AM).

Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023/15:06:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...