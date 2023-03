Menina de 12 anos que desapareceu no RJ é encontrada trancada em quitinete no Maranhão

Os pais estão juntando dinheiro para buscá-la, pois a menina é menor de idade e não possui documentação. (Foto:Reprodução / TV Globo).

A polícia investiga se a criança foi estuprada. Suspeito de manter a garota em cárcere privado foi preso

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio de agentes da Polícia Civil do Maranhão, localizaram na terça-feira (14), a menina de 12 anos que sumiu após ir para a escola localizada em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela foi encontrada trancada em uma quitinete em São Luís, capital do estado do Maranhão.

De acordo com o delegado Marconi Matos, a descoberta do local do cárcere da jovem ocorreu após a troca de informações entre a polícia civil do Rio de Janeiro e a equipe de inteligência da PC do Maranhão. “Ela se encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia. Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos realmente que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro, ela só tem 12 anos de idade”, afirmou.

As investigações apontam que a menina foi levada em um carro de aplicativo da porta da escola em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, até Divinéia, em São Luís, percorrendo 3,1 mil quilômetros de vias. Ela passou pelo menos dois dias dentro do automóvel, numa corrida que custou R$ 4 mil.

A polícia investiga se a vítima foi estuprada. Os pais estão juntando dinheiro para buscá-la, pois a menina é menor de idade e não possui documentação. Enquanto isso, ela ficará na Casa da Mulher Brasileira, um centro de referência no atendimento a mulheres em situação de violência em São Luís.

Preso

O sequestro teria ocorrido após a menina conhecer um homem, de 25 anos, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Ele teria ido ao Rio de Janeiro buscá-la. O homem foi preso em São Luís suspeito de manter a adolescente em cárcere privado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/10:03:36 com informações do O Liberal

