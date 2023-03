Audiência Publica decide se autoriza fazendeiro cortar 10 mil hectares do Pantanal

Cabeças de gado na Fazenda Santa Maria dividem bioma com fauna pantaneira, como as garças na imagem. (Foto: Google imagens/Caio Shiomi)

Para fazer pastagem, fazendeiro quer cortar 10 mil hectares do Pantanal

População pode questionar estudos de impactos para o empreendimento no bioma nesta quarta-feira

A expansão de um empreendimento no Pantanal entra em discussão nesta quarta-feira (15). Os proprietários da Riuma Agropecuária LTDA, donos da Fazenda Santa Maria, localizada nas margens do Rio Paraguai, em Corumbá, solicitaram ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) uma licença ambiental para substituir 10 mil hectares de mata nativa em pastagem para o gado.

Para conseguir concretizar o investimento, os pecuaristas terão que participar de uma audiência pública, marcada para amanhã, às 19h, para conseguir o licenciamento ambiental. Ou seja, a população pode participar da discussão que vai autorizar o desmate de uma área localizada entre o Parque Nacional do Pantanal do Rio Negro e várias RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural), que garantem a coexistência da biodiversidade com o homem pantaneiro.

A vegetação extraída impactará diretamente no fornecimento de alimentação de onças-pintadas, araras-azuis, tamanduás e toda uma rica fauna ameaçada de extinção que tem no bioma um dos últimos redutos seguros para sobreviver na natureza, em vida livre.

Os interessados em participar ativamente da transformação do bioma em pastagem poderão se inscrever neste link para fazer perguntas. O Imasul irá transmitir de forma on-line e ao vivo pelo canal do instituto, no YouTube. Quem estiver em Corumbá poderá participar presencialmente, no Auditório da Associação Comercial da cidade (Rua Delamare, 1088 – Centro).

Na oportunidade, será apresentado o RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) com os impactos negativos e positivos, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos.

Após as apresentações e um breve intervalo, será aberta a sessão de perguntas previamente cadastradas, as quais serão respondidas pelo empreendedor ou seu representante. A audiência subsidiará a decisão quanto ao licenciamento ambiental.

15/03/2023

