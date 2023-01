Menina de 6 anos esfaqueia criança de 9 anos durante brincadeira

As crianças estavam brincando em um campo de futebol quando aconteceu a briga (Foto:Reprodução/Google Maps).

O caso aconteceu após um desentendimento entre as crianças que brincavam em um campo de futebol

Na tarde da última quarta-feira (18), um menino de 9 anos de idade foi esfaqueado após ser agredido com um pedaço de pau por uma menina de 6 anos, enquanto brincavam em um campo de futebol.

A situação aconteceu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o menino não conhecia a garota, mas acabaram se desentendendo no campo.

Em relato, a vítima contou que primeiro foi agredida com um pedaço de pau, em seguida a menina saiu correndo e voltou com uma faca na mão, dando-lhe um golpe no antebraço. O menino foi atendido e levado à Santa Casa, onde permanece internado e passará por uma cirurgia.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), diz, com base na Lei nº 8.069 de 1990, que menores de 12 anos são considerados crianças, portanto, impuníveis de crimes diante da lei. (As informações são Gabriel Bentes).

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2023/17:43:25

