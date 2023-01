Filho de deputado é principal suspeito de assassinar casal em Cuiabá

(Foto:Reprodução) – O filho de um deputado federal por Mato Grosso é o principal suspeito de ter assassinado o casal Thais Machado, 44, e Willian Cesar moreno, 40 anos, na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Consil, em Cuiabá. O RepórterMT tentou entrar em contato com o deputado, mas não obteve sucesso. Os celulares estão desligados.

O homem seria ex-marido de Thais e não aceitava o fim do relacionamento.

Ela estava namorando Willian há pouco tempo e vinha sendo perseguida pelo ex. De acordo com o 2º Sargento Ivan, da Polícia Militar, na data de hoje ela havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-marido.

Os dois foram mortos com vários tiros de uma pistola calibre 380, no bairro Consil, região central de Cuiabá. A Polícia Militar informou que um carro, um Kwid bege, passou no local e atirou nos dois, que estavam caminhando pela rua.

As mortes aconteceram na frente de um edifício da região. Segundo informações preliminares, Thaís é filha de uma moradora do prédio. (Com informações da REDAÇÃO MT).

