Meninas do Meninas do Flamengo aplicam goleada de 34 a 0 no Campeonato Carioca; argentina marca 10 gols

Meninas da Gávea não tomaram conhecimento do Rio São Paulo e triunfaram de maneira histórica (Foto:Marcelo Cortes / Flamengo)

Meninas do Mengão não tomaram conhecimento do Rio São Paulo e aplicaram goleada histórica.

Nem o mais otimista dos torcedores conseguiria prever a dimensão da goleada que as meninas do Flamengo aplicaram na equipe do Rio São Paulo, pelo Campeonato Carioca feminino. Diante de um público modesto presente na Gávea, o Rubro-Negro carioca aplicou uma goleada de nada menos que 34 a 0, com direito a 10 gols de uma única jogadora, a argentina Sole James.

A elasticidade no placar já era prevista, vide o retrospecto dos times no certame estadual. Entretanto, não é comum testemunhar placares tão elásticos desta forma, tornando-se imediatamente a maior goleada deste campeonato, quiçá do ano inteiro no futebol nacional. As meninas das Gávea dominaram o adversário do início ao fim.

Marcaram pelo Flamengo Cris (4), Duda (4), Sole Jaimes (10), Leidiane (3), Monalisa, Jucinara, Kika Brandino, Pimenta (5), Stella (2), Gisseli, Duda Rodrigues e Rayanne, que aproveitou o embalo para mandar um recado ao brasileiro Vinícius Jr, que recentemente sofreu ataques racistas por conta das danças que faz em campo durante as comemorações de gol.

“Acho que todo mundo tá ciente do que aconteceu com o Vini Jr. Ele não pode deixar de ser feliz. E não é um racista qualquer que vai tirar esse brilho dele. Foi pra homenagear ele (a comemoração do gol), e dizer que tamo junto! – disse a lateral do Flamengo. Diante do conjunto da obra, o Flamengo segue líder no grupo B, com 100% de aproveitamento, ao lado do time do Pérolas Negras. No próximo sábado, o Flamengo enfrenta a Cabofriense, às 15 horas

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/09/2022/07:05:53 com informações de O LIberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...