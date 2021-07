Messi ganha primeiro título com Argentina; Neymar chora!

O gol não veio do principal protagonista entre os hermanos. mas sim dos pés de Angel Di Maria, que conseguiu fazer hoje no Maracanã, o tão lamentado gol que perdeu há exatamente sete anos na final da Copa do Mundo no Brasil em 2014.

