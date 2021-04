Willian marca e Palmeiras reencontra vitória no Paulista com virada sobre o Guarani

Após três partidas seguidas de jejum, o Palmeiras reencontrou a vitória pelo Campeonato Paulista na noite desta sexta-feira.

No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o time reservado armado por Abel Ferreira começou em desvantagem e contou com gol do experiente Willian para ganhar por 2 a 1 Guarani.

Com 12 pontos, dois a menos do que o Novorizontino, o Palmeiras ocupa o terceiro posto do Grupo C e, portanto, ainda está fora da zona de classificação às quartas de final. Já o Guarani permanece com oito pontos ganhos e figura no segundo lugar do Grupo D.

Às 20 horas (de Brasília) deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras já volta a campo para enfrentar o Mirassol, no Allianz Parque. O Guarani, por sua vez, pega o Santo André a partir das 22h15 de segunda-feira, no Estádio do Canindé.

O jogo – O Guarani inaugurou o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento vindo da direita, Danilo Barbosa interceptou de cabeça. Da entrada da área, Andrigo limpou a marcação de Renan e bateu cruzado para colocar o time da casa em vantagem.

Em nova chegada do Guarani, após cabeçada para trás de Henri, Davó sobrou livre na cara de Vinícius e desperdiçou grande oportunidade de ampliar. Pouco depois, Gustavo Scarpa cobrou falta pela esquerda, a bola desviou em Andrigo, que estava na barreira, e bateu no travessão.

Com o Palmeiras desentrosado em campo, Davó chegou a marcar após lançamento de Andrigo, mas o lance foi anulado por impedimento, marcado com ajuda do VAR. Aos 46 minutos, Gabriel Menino cruzou da direita, Scarpa cabeceou e Ludke acabou fazendo gol contra.

No começo do segundo tempo, de frente para o gol, Davó perdeu mais uma boa oportunidade. Aos 14 minutos, em sua quinta substituição, Abel trocou Wesley por Giovani e, pouco depois, Willian levou perigo de cabeça em cruzamento de Lucas Esteves.

O Palmeiras melhorou com as alterações e, aos 24 minutos do segundo tempo, conseguiu a virada. Em lance pela direita, Zé Rafael recebeu de Gustavo Garcia e levantou na área. Experiente, Willian apareceu na segunda trave para completar diante de Rafael Martins.

Em vantagem no marcador, o Palmeiras não conseguiu criar novas oportunidades no Brinco de Ouro. Por outro lado, foi capaz de manter o Guarani afastado da meta defendida por Vinícius e voltou a vencer pelo Paulista após três jogos consecutivos de jejum.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

