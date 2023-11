Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de van escolar em SP

Criança estava sendo levada à escola onde estudava, em bairro da zona norte, durante tarde de calor na capital – (Foto:Reprodução)

Um menino de 2 anos foi encontrado morto dentro de uma van escolar na cidade de São Paulo, nesta terça-feira (14). O garoto estava sendo levado à escola onde estudava, na Vila Maria, bairro da zona norte da capital, quando foi esquecido, informou a Polícia Militar à CNN.

Durante a tarde, os termômetros em São Paulo registraram uma máxima média de 37,3ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

O casal que administra a empresa de transporte escolar encontrou o menino por volta das 16h, horário em que buscam as crianças que estudam à tarde. Ele foi levado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde a morte foi constatada.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação, segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou o caso e disse estar prestando apoio necessário aos familiares.

“A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família”, explica.

Ainda de acordo com a administração municipal, o condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos.

