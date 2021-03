Homem tem moto arrastada 32 km por caminhão e fica pendurado na cabine da carreta e está vivo; veja vídeo

Passageira que estava com motoqueiro sofreu traumatismo craniano e está em estado grave (Foto:Reprodução)

Uma carreta colidiu na traseira de uma moto, mas, ao invés de parar e prestar socorro, o motorista do caminhão seguiu viagem com a moto presa no para-choque por 32 quilômetros. O piloto da moto se dependurou na cabine do caminhão para fazer com que o motorista parasse, mas, sem sucesso.

O acidente aconteceu na BR-101, no km 106, sentido Sul, no município de Penha, no litoral norte de Santa Catarina. Durante o percurso, que seguiu até o balneário Camboriú, a carreta chegou a colidir com outros veículos.

O caminhão só foi paralisado quando, na altura do quilômetro 139, próximo ao Morro do Boi, outro caminhoneiro conseguiu fazer com que ele reduzisse a velocidade. Neste momento, retiraram a mangueira de ar dos freios, o que impediu de o caminhoneiro fugir novamente.

O motorista do caminhão fez teste de bafômetro, que deu negativo. De acordo com a Polícia Rodoviária ele apresentava falta de controle psicossomático, o que leva a crer que ele estava sob efeito de substâncias psicoativas. Ele foi preso em flagrante por não prestar socorro.

7 mar 2021

