Preso suspeito de cometer o abuso sexual e de dar uma facada em criança de 7 anos no Pará

Jucivaldo Cordeiro da Conceição, de 46 anos, foi capturado por populares e preso pela PM – (Foto:Reprodução)

O suspeito de cometer o abuso sexual e de dar uma facada na criança foi preso nesta segunda-feira (13). O caso ocorreu na zona rural de São Miguel do Guamá, município do nordeste do Pará

Ao menos cinco viaturas da Polícia Militar do Pará foram deslocadas para fazer buscas pelo suspeito de cometer o crime contra a criança

Crianças e adolescentes têm suas vidas e integridade protegidas por leis específicas que constam no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No entanto, apesar disso, elas acabam sendo alvo de ações criminosas como maus-tratos e até mesmo abusos sexuais.

Uma criança de apenas sete anos foi alvo de um crime cruel e bárbaro. Ela foi abusada sexualmente e esfaqueada por um homem na comunidade Santa Maria do Muraiteua, na zona rural de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, próximo ao limite com o município de Inhangapi. O caso ocorreu na noite do último domingo (12) e revoltou os moradores do município.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o suspeito do crime chegou a ser perseguido pela população, mas conseguiu se esconder em uma área de mata e desapareceu.

A Polícia Militar do Pará foi acionada para fazer buscas pelo homem. Ao menos cinco viaturas foram deslocadas para a região para fazer as diligências. Na tarde desta segunda-feira (13), ele foi capturado por populares e preso.

O suspeito foi identificado como Jucivaldo Cordeiro da Conceição, de 46 anos. Ele foi detido pela PM e encaminhado para a Delegacia de São Miguel do Guamá.

Após o abuso sexual e a facada, a criança foi encaminhada para atendimento médico em um hospital no município de Inhangapi e transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Informações apuradas pelo repórter Tiago Silva, do Jornal Diário do Pará, apontam que a criança não corre risco de morte e o estado dela é considerado estável. Exames periciais serão realizados para confirmar o abuso sexual.

Fonte: DOL/ 15/11/2023

