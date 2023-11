Menino de 3 anos mata irmão mais novo após encontrar arma na bolsa da mãe

O disparo acidental ocorreu no Estado do Indiana

Uma criança de 2 anos foi morta no Estado norte-americano do Indiana pelo seu irmão mais velho, de 3 anos de idade, após o menino ter encontrado uma arma na bolsa da mãe e ter disparado acidentalmente contra o irmão.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, 18 de novembro de 2023, na cidade de Gary, no Estado de Indiana. A criança de 2 anos, identificada como Layla, foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

Segundo as autoridades locais, a mãe da criança, identificada como Jessica, deixou a arma carregada em sua bolsa, que estava dentro do quarto. O filho mais velho, identificado como Noah, encontrou a arma e disparou acidentalmente contra a irmã.

As autoridades do condado de Lake County, onde ocorreu o incidente, estão investigando o caso.

A morte de Layla reacendeu o debate sobre o controle de armas de fogo nos Estados Unidos. O Estado de Indiana, onde ocorreu o caso, tem leis relativamente lenientes sobre o porte de armas de fogo. Não é necessária qualquer licença para comprar uma arma de fogo, sendo possível comprar revólveres a partir dos 21 anos e armas de caça a partir dos 18 anos de idade.

Segundo os dados do site GunViolenceArchive.org, os Estados Unidos estão a caminho de bater vários recordes de violência armada em 2023. Até esta segunda-feira, 21 de novembro, foram registrados 608 tiroteios em massa no país, o que representa uma média de quase dois tiroteios por dia.

Desde o início do ano, morreram 16.746 pessoas devido a incidentes com armas de fogo nos Estados Unidos (excluindo suicídios). As armas de fogo são ainda a principal causa de morte em crianças e adolescentes norte-americanos, superando os acidentes de trânsito e o câncer.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2023/16:39:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...