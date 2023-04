Papa Francisco participa da missa de Domingo de Ramos

Papa Francisco participa da missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 2 de abril de 2023 — (Foto: Remo Casilli/Reuters)

Pontífice recebeu alta no sábado (1º) depois de tratar uma bronquite infecciosa. Ele deve participar de todas as celebrações da Semana Santa.

O papa Francisco participou da missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, neste domingo (2), um dia depois de receber alta do hospital após um tratamento bem-sucedido para um grave ataque de bronquite. As informações são da agência de notícias Reuters.

‘Ainda estou vivo’, diz papa ao ter alta do hospital

Ele foi levado para a enorme esplanada, sentado na parte de trás de um veículo aberto enquanto passava pela multidão, antes de descer e iniciar o serviço de sua posição sob um antigo obelisco egípcio.

O papa, de 86 anos, foi levado ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira após reclamar de dificuldades respiratórias, mas se recuperou rapidamente após uma infusão de antibióticos e voltou para sua residência no Vaticano no sábado.

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa que antecede o Domingo de Páscoa, em 9 de abril deste ano. Seus numerosos eventos testarão a resistência do papa.

De acordo com reitor do colegio de cardeais, Giovanni Battista Re, um cardeal irá auxiliar o papa durante as celebrações da semana.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 02/04/2023/06:54:06

