Menino de 4 anos é morto a facadas pelo padrasto; mãe sobreviveu

Com informações do jornal Extra

O crime aconteceu no apartamento do casal, no último sábado (12). Manuela sobreviveu aos ferimentos e está internada em um hospital de Salvador. O acusado também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde está custodiado. Edilton já teve a prisão preventiva decretada.

Um menino de 4 anos foi morto a facadas pelo namorado da mãe, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. O estudante de Direito Edilton Araújo Andrade tentou matar a mãe, Manuela Silva Costa Martins, 29, mas sem conseguir controlar o choro da criança durante o crime, Edilton matou o menino com pelo menos 13 golpes, segundo a perícia técnica. Miguel Martins Pita Costa morreu no local.

