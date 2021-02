Menino de 6 anos é encontrado amarrado em quintal com marcas de agressão

O caso foi descoberto após denúncias de vizinhos às Guarda Municipal (Foto:Guarda Municipal / Divulgação)

Denunciada por vizinhos à Guarda Municipal, a mãe de uma criança de seis anos foi presa e autuada por lesão corporal, maus-tratos e ameaça. Os agentes encontraram o menino amarrado no muro do quintal da casa da família, na última terça-feira (23). O caso aconteceu em uma cidade de Paranavai , noroeste do Paraná (PR).

Segundo os vizinhos, a criança estaria nesta situação há pelo menos dois dias. Questionada pelos guardas municipais, a mãe declarou que amarrou o filho para que ele não ficasse na rua.

Além de cativo, o menino também apresentava marcas de agressão nas costas e nos braços. A criança e a irmã dele, de um ano, foram entregues aos cuidados da avó materna.

Com informações do Portal Holanda

25.02.21 22h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...