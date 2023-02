Grupo do MST ocupa grande fazenda

(Fotos: Itiruçu Online) – Segundo as informações divulgadas, a fazenda foi invadida nesta segunda-feira (30/01/2023) por cerca de 60 famílias que integram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) segue realizando invasões pelo Brasil. Segundo as primeiras informações, dessa vez no estado da Bahia, na manhã desta segunda-feira (30), cerca de 60 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam antiga fazenda da EBDA no território do município de Jaguaquara, divisa com o município de Itiruçu.

O grupo já realizou invasões, ainda em 2022, na Bahia e levaram terror e violência para a região. As propriedades foram invadidas se valendo de uma mentira, dita pelo grupo de sem terras, de que ela estava improdutiva. Relembre o fato ao final do conteúdo!

Seguindo o que foi prometido no seu primeiro encontro desde a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) definiu suas diretrizes para 2023. Segundo informações, o MST anunciou que vai retomar a invasão de propriedades em 2023. A ameaça foi revelada num texto batizado de “Carta de Luziânia”, em referência à cidade de Goiás.

O acampamento foi nomeado de Osmar Azevedo, que foi um companheiro de luta dos integrantes e que ajudou a construir o MST na Bahia. A Polícia Militar esteve no local e conversou com o grupo, no sentido de garantir a segurança de todos.

O MST alega que, apesar da grande importância que teve a propriedade no passado, a fazenda há muitos anos não faz cumprir sua função social. O espaço do governo do Estado foi usado para plantio de roças e criação de animais por particulares.

A ocupação é consequência da crise por moradia, alimentação e falta de emprego na região. Uma família reside no local há cerca de 15 anos. Os desafios das famílias são de produzir alimentos saudáveis para suas mesas e, ao mesmo tempo, vender nas feiras da região, alimento de qualidade que não coloca em risco a saúde da sociedade.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/07:34:26

