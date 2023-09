Menino de 6 anos que desfilou vestido de Policial Civil é homenageado em Rurópolis

Menino de 6 anos que desfilou vestido de Policial Civil é recebido em delegacia e ganha crônica, em Rurópolis (Fotos:Via WhatsApp Arquivo Pessoal)

O aluno da Escola Maria Montessori foi homenageado com uma crônica intitulada “O Menino e o Vento” após representar a Polícia Civil no desfile de 7 de setembro.

Assista o video no Youtube:https://youtube.com/shorts/lrAnC_wquus?si=D76OI7mAlRMBfVtA

Nesta sexta-feira (08) de setembro de 2023, o menino que desfilou inspirado na Polícia Civil de Rurópolis ganhou também uma homenagem. O pequeno Yan Maicon Silva Zanetti aluno da Escola Maria Montessori que representou a Polícia Civil no 7 de setembro, ganhou até uma crônica do delegado e também escritor Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho em sua visita à delegacia. A crônica é intitulada “O menino e o Vento”.

O MENINO E O VENTO

Um dia o vento novamente encontrou outra criança.

Vento: olá menino!

E o menino encantado com o vento contou seu sonho.

Menino: Vento eu quero ser grande.

Vento: Ainda não menino. Um dia irás conhecer o senhor TEMPO ele vai te mostrar que tudo tem um momento exato para acontecer, para florescer e amadurecer.

E o vento continuou: Menino por que queres ser grande?

Menino: Por que quero ser um astronauta, um piloto de helicóptero, um mágico, um cantor, um astro da música, um artista famoso, um cientista, um professor, um construtor, um médico, um veterinário, um advogado, um engenheiro, um marinheiro, um bombeiro, um policial.

Vento: Calma menino, você pode ser tantas coisas. Temos tempo para isso. O TEMPO te trará sonhos, mas para realizar deves seguir um caminho.

Menino: Que caminho?

Vento: Do coração, ele não se engana. Fique atento para os sinais. E depois que você escuta-lo terá a certeza do que deve correr atrás. A voz do coração impulsiona nossos sonhos e realizações…😃

Em nota

É com muita alegria que escrevo esta crônica em pleno 8 de setembro de 2023, depois desta ilustre visita do pequeno Yan Maicon Silva Zanetti que representou a Polícia Civil no desfile de 7 de setembro na Praça Cívica de Rurópolis. Falar sobre sonhos, infância, realizações e outros sentimentos bons, tudo o que precisamos para terminar este ano. Emocionante saber que ainda há pais que incentivam seus filhos a trilharem os caminhos da ordem, da lei e da Justiça. Só uma observação, e o puxão de orelha não vem do vento e sim do delegado: nota 10 pela iniciativa, mas dedo fora do gatilho, menino, menino. Grande abraço fraterno Ary Vital Filho.

Fonte: Alerta Rurópolis – 24h/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2023/6:49:08

