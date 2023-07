Empreendedores com foco na sustentabilidade da Amazônia se reúnem em Alter do Chão

Empreendedores trocam ideias durante encontro do projeto Floresta+ Amazônia em Alter do Chão — Foto: Paulo Castro

Encontro faz parte do Projeto Floresta+ Amazônia, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Empreendedores que atuam na Amazônia gerando impacto positivo se reúnem na vila de Alter do Chão, distante 37km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará, de 26 a 28 de julho. O encontro faz parte do Programa de Aceleração do Projeto Floresta+ Amazônia, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Ao todo, o Programa vem acelerando seis negócios: Amazônia Bee, Atlas Agroflorestal, Cacauaré, Deveras Amazônia, Moma e Passyflora. Este momento faz parte do término da jornada de aceleração, iniciada em janeiro deste ano. Será o último encontro presencial no âmbito do projeto.

A programação do encontro em Alter do Chão inclui atividades práticas para avanço nos conteúdos oferecidos aos negócios por meio de webinares preparatórios, que abordaram os temas capacidade organizacional, operações, liderança e equipe.

Além disso, os empreendedores participarão de momentos de troca com outros negócios, exposição sobre tipos de captação de investimento e sociedade, além de fazerem uma análise do processo de aceleração, trabalhar em modelagem financeira e plano de ação.

No último dia, apresentarão seus pitches para uma banca composta por integrantes da AMAZ – uma das executoras do projeto, juntamente com Idesam e Sense-Lab -, PPBio (Programa Prioritário de Bioecomia) e Centro de Empreendedorismo da Amazônia. E receberão feedbacks sobre as apresentações.

Desde o início deste ano, o programa buscou fornecer ferramentas, conhecimentos e network para os empreendedores avançarem em seus modelos de negócio e impacto e se prepararem para captar investimentos.

Ao longo de seis meses, foram abordadas temáticas como modelo de negócio, análise de mercado, estratégia comercial e proposta de valor, precificação, relacionamento com cliente e modelo de sustentabilidade financeira; capacidade organizacional e operações, processos administrativos, processos produtivos, estrutura organizacional e governança; liderança e equipe, com conteúdos sobre competência do time empreendedor e desenvolvimento das lideranças.

O programa também promoveu conexões com outros negócios de impacto com atuação na Amazônia, parceiros e financiadores, o que trouxe momentos de muita troca e construção colaborativa.

Proteger e recuperar a floresta

Faz parte da Modalidade Inovação do Projeto Floresta+ Amazônia, promovido pelo MMA e PNUD com apoio do Green Climate Fund (GCF). A iniciativa tem como parceiros executores o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), AMAZ aceleradora de impacto e Sense-Lab.

O Projeto busca recompensar quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Até 2026, reconhecerá o trabalho de pequenos produtores rurais, apoiará projetos de povos indígenas e comunidades tradicionais, fortalecerá a estratégia nacional de REDD+ e apoiará empreendimentos de impacto que dialoguem com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.

É o primeiro projeto a receber recursos do GCF como recompensa pela redução das emissões de gases de efeito estufa e a executar o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) nessa escala. Uma resposta urgente e inovadora para manter a floresta em pé e combater a mudança global do clima.

